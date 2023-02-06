Зима пришла: в Крыму снег, мороз, метель

В Крым пришла настоящая зима.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 и 7 февраля на полуострове будет идти снег, местами сильный, ожидаются метель и гололедица. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с, при порывах его скорость будет достигать 25-30 м/с.

Сегодня днем температура воздуха в Крыму не поднимется выше +2, в отдельных районах – до -3, ночью ожидаются заморозки до -6. Вторник будет холоднее понедельника: днем от -4 до +1, ночью до -9, а днем в среду на полуострове вообще не прогнозируют плюсовую температуру: столбики термометров могут опуститься до -7 градусов.

Обильные снегопады возможны вплоть до четверга, 9 февраля.

Симферополь, Лиана Макоба

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