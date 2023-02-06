Мэр Керчи начал неделю радикальными методами воспитания подчиненных

Рабочая неделя в мэрии Керчи началась напряженно: уволены один из вице-мэров и начальник одного из управлений, еще ряд чиновников получили взыскания. Об этом сообщил глава города Святослав Брусаков.

Как уже сообщал «Новый День», Керчь попала в число муниципалитетов, в которых, по словам главы РК Сергея Аксенова, из рук вон плохо обстоят дела с уборкой мусора и благоустройством. На исправление ситуации было дано 10 дней. Срок истекает 12 февраля.

Но глава Керчи не стал ждать и пытаться заставить подчиненных выполнять должностные обязанности, а сразу перешел к радикальным мерам. Первыми «под раздачу» попали те, чья работа по итогам прошлого года, по мнению градоначальника, оказалась неэффективной.

«По итогам анализа деятельности заявления об увольнении написали заместитель по жилищно-коммунальной сфере Дмитрий Шеремет и начальник управления муниципального контроля Сергей Горьков, – сообщил Брусаков. –

Выговоры вынесены начальнику департамента коммунального хозяйства и капитального строительства Сергею Поливанову, начальнику департамента развития городского хозяйства Александру Жирову, начальнику департамента имущественных и земельных отношений Екатерине Василенко, начальнику управления градостроительства, архитектуры и рекламы Наталье Михалевской».

По словам керченского градоначальника, по итогам прошлого года работа по направлениям, курируемым перечисленными чиновниками, оказалась неэффективной. Теперь в администрации составят месячные планы-графики по решению проблемных вопросов.

Керчь, Олег Яковенко

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