Крым планируют связать автобусными маршрутами с республиками Закавказья

Крым планируют связать пассажирским сообщением с республиками Закавказья. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта РК Николай Лукашенко.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», предлагается пустить автобус из Ялты в столицу Южной Осетии Цинхвал. Кроме того, рассматривается возможность связать автобусным сообщением курортную столицу Крыма и административный центр Абхазии – Сухум.
Симферополь, Лиана Макоба
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