Проправительственная фракция и офис президента Украины «подрались» из-за министра обороны

Власти Украины передумали менять министра обороны – пока.

Как уже сообщал «Новый День», накануне во фракции проправительственной партии «Слуга народа» в Верховной раде сообщили, что вопрос об отставке Алексея Резникова решен и сегодня согласуют на пост министра обороны начальника военной разведки Кирилла Буданова.

Однако сегодня глава фракции Давид Арахамия заявил, что то кадровых изменений в сфере обороны в течение этой недели не ожидается.

Эксперты считают, что процесс отставки Резникова затормозился в связи с обострением острого внутреннего конфликта между Арахамией и главой офиса президента Андреем Ермаком.

«Резников – это ближайший доверенный человек Ермака. Буданов, которого сейчас прочат на место министра вообще не человек Ермака. Это альтернативный Ермаку канал прямой коммуникации с президентом. Поэтому отставка Резникова – это очень болезненный удар по Ермаку. И его конфликт с Арахамией стал максимально жестким, – пишет «Страна.ua» со ссылкой на источник в Раде. – Многими называется формальная причина – Буданов не может занять пост министра обороны, потому что по закону министр должен был гражданским лицом. То есть генерал-майор Буданов должен уйти на гражданку. Но это процедура не быстрая. А министерство обороны во время войны нельзя оставлять обезглавленным – такой аргумент приводится».

Сторонники Ермака утверждают, что вина Резникова в последних коррупционных скандалах не доказана, а увольнять министра обороны, на которого завязаны многие контакты с западными партнерами, на основании публикаций в СМИ нельзя. Они уже развернули соответствующую кампания в соцсетях.

Пока никто не берется прогнозировать, чем закончится противостояние Ермака и Арахамии.

С одной стороны, Ермак будет биться за своего человека, тем более на ключевом посту.

С другой стороны, Арахамия решение фракции об увольнении Резникова уже озвучил, соответственно, утвердив его у президента Зеленского. Но Ермак, скорее всего, предпримет попытки сорвать голосование. Арахамия это понимает и сейчас пытается выиграть время.

Столь масштабный конфликт внутри власти в текущей ситуации может серьезно ударить по управляемости парламента со стороны Банковой, отмечают эксперты.

Киев, Платон Ефимчук

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