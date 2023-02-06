На рынке новостроек Крыма отмечается стагнация

Рынок первичной недвижимости Крыма переживает стагнацию. Об этом сообщили в компании IDEM проанализировавшей ситуацию на рынке новостроек Крыма и Севастополя в январе текущего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя стоимость квадратного метра по всем категориям квартир на 1 февраля зафиксирована на уровне 178 тысяч рублей.

Рост отмечается только в классе «бизнес», где «квадрат» подорожал на 1,2% – до 214 тысяч 300 рублей.

Самое существенное снижение цены зафиксировали в категории «премиум» – почти на 9%: на сегодняшний день стоимость квадратного метра в этом сегменте составляет 372 тысяч.

Снижение отмечено в классах «эконом» и «комфорт», но незначительное – 0,5% и 1,3% соответственно (сейчас цена составляет 127,6 тысяч и 136,3 тысяч).

В элит-сегменте цена в январе оставалась неизменной – 408,3 тысячи рублей за квадратный метр.

Симферополь, Лиана Макоба

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