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Понедельник, 6 февраля 2023, 17:46 мск

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США опубликовали кадры погрузки БМП Bradley для Украины

Фото: скрин видео Транспортного командования США

Транспортное командование США опубликовало ролик переброски БМП Bradley на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», видео опубликовано на сайте ведомства.

«Транспортное командование США доставляет более 60 Bradley на Украину в рамках соглашения о военной помощи Соединенных Штатов на сумму 2,85 миллиарда долларов, объявленного в начале этого года», – говорится в сообщении.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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