Мы ежедневно отступаем – украинский офицер из Львова

Украинская армия круглосуточно теряет территории «метр за метром».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире львовского телевидения заявил военнослужащий 47-й бригады ВСУ, уроженец Галичины Валерий Маркус.

«Значительная часть территории Украины до сих пор оккупирована, практически ежедневно на какое-то количество метров мы проигрываем территорию, и шансы потерять Украину, независимость – все еще на очень высоком уровне», – сетует ВСУшник.

«Я понимаю, что в больших городах относительно тех локаций, где происходят боевые действия, все в некоторой степени успокоилось, и кому-то, возможно, даже кажется, что все прошло. Но это не так. Война продолжается, и на многих направлениях активность боевых действий не то, что не меньше, чем в марте 22-го, на некоторых направлениях она еще более активная и еще более тяжелая эта ситуация», – приводит слова Маркуса «ПолитНавигатор».

Между тем, слова украинского офицера об относительном «затишье» в городах опровергают сообщения из Артёмовска (Бахмут), Марьинки и Угледара, где нарастает интенсивность боевых действий.

Симферополь, Валентин Карамазов

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