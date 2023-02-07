Минкульт Украины пытается «выкрутить руки» организаторам международного фестиваля в Германии

Украинские музыканты отказались выступать на одной сцене с российской Анной Нетребко, требуя исключить российскую оперную певицу из участников фестиваля в немецком Висбадене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , международный майский фестиваль должен состояться в Гессенском государственном театре в Висбадене, столице федеральной земли Гессен, с 30 апреля по 31 мая.

Минкульт Украины поставил организаторам фестиваля ультиматум: либо участие украинских исполнителей, либо Нетребко.

Однако руководство театра заявило, что ставить вопрос подобным образом «неприемлемо в свободной стране», сообщает Deutsche Welle (организация включена Минюстом РФ в список иноагентов).

Организаторы фестиваля подчеркивают: «Культура всегда живет человеческими ценностями, которые выше наций».

Киев, Платон Ефимчук

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