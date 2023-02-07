Ученые разрабатывают сервис для точного прогнозирования погоды в приморских регионах

В Севастополе разрабатывают сервис для прогнозирования погоды в приморских регионах. Пилотные проекты планируются апробировать уже в текущем году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Севастопольском госуниверситете реализуют проект «Цифровой двойник геосистемы приморской территории», цель которого – разработать механизмы, позволяющие детально прогнозировать погоду, оценивать риски для жизни и отдыха, своевременно принимать адекватные решения в соответствии со складывающейся обстановкой.

Сейчас ученые создают цифровое подобие региона с учетом всех погодных и природных особенностей и рисков, включая сейсмическую предрасположенность.

Для получения необходимых данных развернута мониторинговая сеть из метеокомплексов и измерительных буев, разработанных учеными университета. Комплексы установлены на суше, а буи – в прибрежной зоне: в Ласпи, Учкуевке, в районе Солнечного и Херсонеса. В текущем году добавиться оборудование для анализа показателей воздуха.

«На основе полученных данных воспроизводятся процессы, которые протекают и способны протекать в реальном объекте, и где мы можем прогонять различные сценарии, а на основе результатов вырабатывать рекомендации и стратегию управления для горожан, либо для лиц, принимающих решения, то есть органов власти», – объяснил главную идею проекта ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Региональные климатические системы» СевГУ Владислав Евстигнеев.

Для частного пользования разработают приложение для смартфонов с детализированной картой погоды на конкретной приморской территории с возможностью прогнозировать риски, например, неблагоприятных явлений на море, и давать базовые рекомендации, пишет РИА Новости Крым.

К концу текущего года предполагается презентовать пилотные проекты – набор таких цифровых сервисов как «Информирование», «Прогноз рекреационной привлекательности» и «Сервис по оперативному и долгосрочному прогнозу фаз развития и цветения лесной растительности в Севастополе».

В глобальном плане ученые ставят задачу в ближайшие годы сформировать стандарт использования подобных цифровых систем мониторинга среды для приморских территорий в целом.

Севастополь, Лиана Макоба

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