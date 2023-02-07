На Украине продлили военное положение и мобилизацию

На Украине продлили военное положение – соответствующее решение приняла сегодня Верховная рада.
Как передает корреспондент «Новый День», срок продлевается на 90 дней. Отсчет начнется с 19 февраля.
Соответствующим образом продлевается и всеобщая мобилизация.
За продление военного положения проголосовали 348 парламентариев, за продолжение мобилизации – 344.
Напомним, для мобилизации сотрудники украинских военкоматов используют все возможные средства – от вручения повесток прямо на улице до похищения людей. В сетях периодически появляются видеоролики, демонстрирующие, как люди в военной форме заталкивают в машину мужчину и увозят, как потом выясняется, в военкомат. В Одессе для этих целей использовали машину «скорой помощи».
Киев, Платон Ефимчук
© 2023, РИА «Новый День»
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