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Вторник, 7 февраля 2023, 14:22 мск

Новости Крым

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Крым опять завалит снегом

Зима не отступает: в Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 февраля на полуострове ожидается снег – в центральных, южных и восточных районах очень сильный. Возможны метели, гололедица, в горах сильная изморозь. Северо-восточный ветер усилится до 20-25 метров в секунду.

Автомобилистов просят следить за изменениями погодных условий и соблюдать меры предосторожности на дорогах.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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