В Ливадийский дворец вернули уникальные вазы, похищенные 20 лет назад

В Ливадийский дворец вернули вазы из каррарского мрамора, похищенные более 20 лет назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего ваз было 16 – по мнению специалистов, их изготовили вручную в Италии в XIX веке. Предполагается, что вазы появились в Крыму как экспонаты античного музея графа Потоцкого, имение которого располагалось на землях, выкупленных позже для резиденции Романовых.

Вазы украшали опорные стены Ливадийского парка, расположенные под Домом барона Фредерикса и Свитским домом. В начале 2002 года они исчезли. На момент исчезновения Ливадийский парк находился в ведении администрации парков и санатория «Ливадия».

Тогда сотрудники Ливадийского дворца-музея рассылали запросы в различные ведомства, рассчитывая, что воров найдут, виновных накажут, а ценные предметы возвратят во дворец. Кроме ваз, в список исчезнувших с территории, попали еще 9 ценностей. Среди них – «изумительный по красоте резной мраморный столик (60-е гг. XIX в.), находившийся под вековым платаном Дома барона Фредерикса», «балюстрада знаменитой «Турецкой беседки», являющейся символом Ливадии и запечатленная на многочисленных проспектах и открытках (арх.И.А.Монигетти, 60-е гг. XIX в.)», «уникальный фонтан с яшмовыми вставками, находившийся в центре перголы, выполненный при первом владельце Ливадии Императоре Александре II (арх. И.А.Монигетти, 60-е гг. XIX в), пишет Туристический портал Крыма.

В перечне так же оказались несколько скамеек из металла и мрамора, фонтаны и элементы декора объектов парка. Но ничего не нашли и не вернули.

И вот теперь нашлись две пропавшие вазы. Одну из них вернул настоятель Крестовоздвиженского храма протоиерей отец Дмитрий. Потемневший от времени предмет стоял во дворе домашнего храма семьи Романовых, который является частью Ливадийского дворцово-паркового музея-заповедника.

Фрагмент второй вазы был замечен на частной территории одним из сотрудников музея. Изделие было засыпано землей, но по выступающему фрагменту «читалась его эксклюзивность».

Сейчас обе пятидесятикилограммовые вазы переданы реставраторам.

Остальные пропавшие предметы, скорее всего, давно проданы на черном рынке. По словам начальника организационного отдела Ливадийского дворца-музея Владислава Ильенко, на одной из торговых площадок в интернете продавали похожую ваза за 1,5 млн рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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