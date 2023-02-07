Украинские чиновники заговорили о выходе из Бахмута

Украинские войска могут в ближайшее время оставить Бахмут (Артёмовск).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил подчинённый Киеву глава «Донецкой областной администрации» Павел Кириленко в интервью «Радио Свобода».

По его словам, сейчас все ждут «приказа по вертикали» из центра.

«Не исключаем мы любые сценарии. Но действуем исключительно по вертикали. Все военные находятся на рубежах защиты. И принимаются все максимальные меры, чтобы сдачи города не произошло… Но при этом мы понимаем, что жизнь и здоровье наших защитников являются одним из основных приоритетов. Поэтому, извините, использовать защитников, как пушечное мясо ради удержания населённого пункта, никто не будет», – сказал Кириленко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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