Бахмут придётся оставить из-за неоправданных потерь – генерал СБУ

Дальнейшее удержание Бахмута (Артёмовск) потеряло всякий смысл. Украинской армии нужно отходить и окапываться на новой линии обороны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший зампредседателя СБУ генерал Виктор Ягун.

По его словам, первоначальную задачу, которая ставилась командованием, при таком натиске противника выполнить уже невозможно, не потеряв весь личный состав украинского гарнизона.

«Задача стояла какая? В первую очередь – истощение противника в оборонных боях. Но, к сожалению, город уничтожается и, наверное, чтобы как-то частично его спасти, возможно, стоит не продолжать эти бои в городской черте, а отойти и спасти наших бойцов, чтобы мы могли занять более выгодные позиции», – рассуждал генерал и добавил, что необходимо не просто отойти, а заранее определить новые надёжные рубежи для удержания фронта.

«Даже если мы отойдем, мы тогда окажемся в не очень выгодной ситуации, хотя вроде бы фронт мы выровняем, но, к сожалению, можем потерять некоторые высоты. Не знаю, я думаю, что в нашем Генеральном штабе уже давно все это обговаривают и в ближайшее время все-таки будет принято решение об отходе из города, потому что те потери, которые мы там несем, они несоизмеримы с теми задачами, которые мы ставили», – приводит слова Ягуна «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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