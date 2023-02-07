Получивших увечья в боях донецких шахтёров оставили без военных пособий

Донецкие шахтеры, получившие на фронте инвалидность, до сих пор не имеют статуса инвалидов войны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель Донецкого профсоюза работников углепрома Геннадий Ковальчук.

«Почему-то врачебные медицинские комиссии, которые должны устанавливать данный статус, держат его в стадии разработки девятый год», – приводит его слова издание «Донбасс решает».

Сообщается,что по этой причине пострадавшим при выполнении воинского долга присваивают группы инвалидности на общих основаниях. Соответственно, льгот и выплат у них намного меньше, чем у инвалидов войны.

Симферополь, Валентин Карамазов

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