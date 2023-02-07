В Крыму отправили в отставку главу еще одного муниципалитета

В Крыму отправили в отставку главу очередного муниципалитета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз без работы остался руководитель администрации Сакского района. «Владимир Федорович Сабивчак написал заявление об увольнении по собственному желанию», – сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Напомним, что в начале ноября прошлого года Аксенов оценил работу властей Сакского района на четыре с минусом. И пообещал в конце года проверить, насколько глава района справляется с «темпами работы после выездных совещаний, тем более что всем были даны практические рекомендации». Тогда в числе наиболее острых проблем муниципалитета Аксенов назвал вопросы соцподдержки, ЖКХ и благоустройства, водоснабжения и водоотведения, работы общественного транспорта, системы здравоохранения, ремонт школ и детсадов.

Состоялась ли отставка по итогам подобной проверки или были какие-то другие причины для увольнения, пока не сообщается.

Симферополь, Лиана Макоба

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