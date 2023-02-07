Правительство Турции призывают расследовать хищение денег, выделенных крымским татарам

Правительство Турции призывают провести расследование по вопросу расходования средств, выделенных на строительство больницы и жилых домов для крымских татар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 90-х годах прошлого века и в начале века текущего руководитель Федерации крымско-татарских культурных обществ Турции Унвер Сель заявил, что огромные суммы были разворованы и обвинил в этом структуры, связанные с Мустафой Джемилевым, возглавлявшим в то время меджлис крымско-татарского народа (ныне запрещенный в РФ за экстремизм).

«Крымские татары начали возвращаться на родину в Крым в 1989 году, через 2 года СССР распался, и полуостров оказался в составе Украины. В этот период объем помощи со стороны Турции крымским татарам резко увеличился. Большая часть этой помощи была предоставлена государством. Крымские татары в Турции так же собирали помощь через крымские объединения и доставляли на полуостров. Мустафа Джемилев взял под свою ответственность значительную часть этих поступлений, – рассказал Унвер Сель. – Однако многие мероприятия, которые, якобы, проводились на благо крымско-татарского народа не увенчались успехом.

В Турции во времена президенства Сулеймана Демиреля финансовая и гуманитарная помощь направлялись в Крым на строительство больницы. В итоге больница так и не была построена.

Самой большой проблемой для крымских татар было жилье. И для решения этого вопроса из Турции была отправлена помощь. Как результат: нет ни домов, ни самих средств.

С годами большая часть гуманитарной помощи, собранной в Турции и отправленной Мустафе Джемилеву, была распределена вокруг самого. Те, кто посылал эту помощь, были свидетелем того, что большая часть продавалась на рынках и сбывалась у оптовиков».

Сель отметил, что большая крымско-татарская диаспора проживала в Запорожской и Херсонской областях – на исторических землях Крымского ханства. После вхождения Крыма в состав России многие из этих людей уехали на полуостров, а их имущество разграбили представители крымско-татарского батальона, созданного Джемилевым.

«Мустафа Джемилев и его компания годами наживались на крымских татарах, пока крымско-татарское общество бедствовало, они разбогатели путем мошеннических отношений с Турцией. Сам Мустафа Джемилев из человека, не имевшего образования, сегодня превратился в человека, владеющего роскошными автомобилями, вилами и квартирами в Киеве, Стамбуле, Кипре и Лондоне. Компаниями, которые ведут бизнес с Европой, Канадой и США. Большинство из них он записал на других людей – жену, друзей, водителей, – сказал Сель. , – Пора положить конец этим структурам, обогащающимся за счет страдания и отчаяния крымских татар. Турецкое государство также должно создать группу для расследования судьбы оказанной помощи и отправленных денег. Ничто больше не должно быть секретом. Те, кто годами расхищал ценности турецкого и крымско-татарского общества, должны быть привлечены к ответственности перед общественностью».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»