В Крыму предлагают лишить иноагентов авторских прав на все

В Крыму предложили признать народным творчество артистов, получивших в России статус иностранных агентов. Об этом заявил советник главы РК Олег Крючков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую очередь, речь идет о песнях и музыке.

Авторы инициативы заявляют, что в общество испытывает ностальгию по советскому периоду и девяностым годам прошлого века, но лишено возможности слушать часть музыки тех времен, так как многие произведения не выпускают в эфир из-за ограничений Минюста в отношении авторов и исполнителей. Аналогичная ситуация отмечается и с рядом произведений, ставших популярными уже в текущем веке.

«Несмотря на запреты, у россиян остается потребность в этом творчестве, но в связи с тем, что сейчас отождествляется творчество и политические взгляды исполнителя, это сильно влияет на ситуацию. Тем не менее, нельзя не согласиться, с тем, что популярные песни, которые слушала вся Россия имеют право на жизнь и дальше», – цитирует «Крым 24» авторов инициативы.

Предлагается распространить случаи прекращения действия исключительного права на произведение науки, литературы или искусства в отношении авторов, попавших в список иноагентов, перевести такие произведения в общественное достояние и разрешить дальнейшее их использование без чьего-либо согласия и без выплаты вознаграждения.

В случае с музыкой, планируется создать официальный народный трек-лист, который можно будет исполнять или воспроизводить в перепетом виде третьими лицами.

«Благодаря народному трек-листу получится новый пласт творчества – ремиксов и современных подач старых и новых песен, которые станут популярно-актуальными настоящему времени», – говорит Крючков.

Правда, этот пласт давно уже существует: сегодня многие исполнители и музыкальные коллективы в России существуют исключительно за счет ремиксов. Но официально зарабатывать на этом могли лишь единицы. Если инициативу пот национализации творчества иноагентов поддержат законодательно, этот бизнес выйдет из тени и станет массовым.

Симферополь, Олег Яковенко

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