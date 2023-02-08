В Севастополе разрешили бесплатно ходить в туалет инвалидам и участникам СВО

В Севастополе разгорелся новый скандал вокруг общественных туалетов: подобные заведения в городе стали платными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 6 февраля за посещение общественных уборных начали взимать плату в размере 20 рублей. В ГБУ «Парки и скверы», ответственном за содержание этих «объектов» заявили, что подобная мера введена «в связи с непрекращающимися актами вандализма, а также в целях усиления контроля за сохранностью государственного имущества».

Пока платить придется за вход в туалеты на Приморском бульваре, площади Ушакова, на улице Ленина -14а, в парках имени Марии Байды и имени Анны Ахматовой, а также в сквере Николая Музыки. Но к оконцу февраля «планируется перевести все закрепленные за ГБУ «Парки и скверы» на праве оперативного ведения бесплатные общественные туалеты на платную основу. Результатом таких нововведений должно стать отсутствие актов вандализма со стороны посетителей и сохранение государственного имущества в сохранности», сообщают в ведомстве.

Отметим, что общественные туалеты в Севастополе – явление редкое и – иногда – закрытое. Вопрос их работы неоднократно обсуждался в общественном пространстве. Например, в августе горожане возмущались, что единственный бесплатный туалет, расположенный на Приморском бульваре, работает до 20:00 (учитывая, что туристы в это время только выходят на променад после дневного зноя); бесплатный туалет в Комсомольском парке имени Марии Байды перестал работать; общественный туалет на автовокзале «замуровали» забором; а на многих популярных пляжах их вообще нет.

Новая «напасть» вызвала очередную волну возмущения:

«Одни ломают, других заставят за это платить. Вместо того, чтобы ловить тех, кто ломает. Где логика? А кроме того – обычно платят за вход в открытый туалет, а ломают – закрытыте. И здесь тоже логика хромает на обе ноги.

Скажите проще: «Так хочется денег, что аж кушать не можем, когда видим что-то бесплатное», – пишут горожане в соцсетях.

«Мы за «бесплатные» туалеты уже один раз заплатили – налогами. Но хочется ещё и ещё. Да, и отдадут эти туалеты нужному человечку – вот у него и копеечка на ровном месте появится. Только вот обслуживание вряд ли станет лучше, скорее всего – хуже. Кстати, можно брать деньги ещё и за износ асфальта и тротуарной плитки: мы же своей обувью их истираем! Каждому счётчик на ноги – и всё будет в шоколаде».

«Этих небольших 20 рублей вполне может не быть. Такое рано или поздно встречается у всех. НуЮ или у меня купюра на 1000, а то и все 5000, а там сдачи нет. И что тогда делать?»

«В каждом туалете будет терминал для оплаты картой? Если нет, то имеем право идти бесплатно – по закону. Кто будет контролировать кассу? Должен быть кассовый аппарат и чек выдаваться, иначе это сокрытие».

«Туалет для всех нужно бесплатный оставить, а не пенсионеров. Ибо это туалет, а не мороженное, с ним потерпеть часик не всегда возможно».

Правда, севастопольским пенсионерам как раз не повезло: их в перечне льготников не оказалось.

Исполняющий обязанности вице-губернатора Евгений Горлов сообщил, что бесплатно общественные туалеты могут посещать ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды всех категорий, участники СВО, многодетные матери и дошкольники. Выходит, если у многодетной матери, скажем, пятеро детей старше 7 лет, ей придется заплатить 100 рублей, зато она сэкономит 20 рублей на себе.

Горлов подчеркнул: введение оплаты мера необходимая, ведь до 6 февраля «ежедневно происходили вандальные действия с тем сантехническим оборудованием, которое доступно для любого посещения». «В сквере на 60 лет его просто сожгли», – напомнил чиновник, но не пояснил, как плата за вход может уберечь от поджога.

Горожане отреагировали:

«Продолжая логику «управленцев нашего времени», оплату нужно ввести везде и за всё, где «наблюдаются акты вандализма». Светильники иногда повреждают? Введите же скорее оплату за посещение освещённых улиц! Мусорят мимо урн? Срочно оплату за проход по чистому асфальту».

Горлов называет подобные комментарии попытками хапануть и уверяет, что 20 рублей с каждого посетителя позволят: привести туалеты в порядок и «содержать их надлежащим образом», приобретать средства гигиены, нанять консьержев, которые будут следить за чистотой, поставить «камеры наблюдения, которые будут наблюдать за теми личностями, которые будут повреждать это оборудование». А еще обновить инфраструктуру сантехнических объектов и расконсервировать ранее законсервированные.

Но горожане все равно настроены скептически:

«Ну, на Стометровке туалет 50 рублей, а толку? Грязь и вонище!»

Севастополь, Лиана Макоба

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