В Севастополе вынесли первый приговор за неисполнение приказа в зоне спецоперации

В Севастополе вынесли первый приговор за неисполнение приказа в зоне СВО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно постановлению Верховного суда РФ в конце декабря дела военных окружных судов Херсонской области были переданы Севастопольскому гарнизонному военному суду. Первое рассмотренное дело касалось отказа военнослужащих участвовать в боевых действиях.

Согласно судебным материалам в сентябре рядовой и старший прапорщик, направленные в зону СВО из Белогорского гарнизона Амурской области, получили приказ от заместителя командира бригады по военно-политической работе оправиться в район обороны и не допустить прорыв противника.

Выполнять приказ они отказались. Военнослужащих обвинили в причинении вреда интересам службы, подрыве воинской дисциплины и авторитета командиров, а также в увеличении служебной нагрузки на сослуживцев.

Подсудимые признали вину частично.

Старшего прапорщика приговорили к лишению свободы сроком на 3,5 года, рядового – на на 3 года и 4 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили в суде.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Севастополь, Олег Яковенко

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