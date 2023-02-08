Крымчанка, покалечившая приятеля табуреткой, избежала ответственности

Жительница Крыма, покалечившая приятеля табуреткой, избежала уголовной ответственности.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в октябре минувшего года в Керчи.
Женщина поссорилась со знакомым и огрела его табуреткой по спине. Мужчина получил перелом лопатки и несколько недель провел в больнице.
А когда дело дошло до суда, заявил, что его 42-летняя обидчица уже возместила причиненный, никаких претензий он к ней не имеет и просит уголовное преследование приятельницы прекратить.
Суд его просьбу выполнил.
Керчь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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