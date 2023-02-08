Крымчанка, покалечившая приятеля табуреткой, избежала ответственности

Жительница Крыма, покалечившая приятеля табуреткой, избежала уголовной ответственности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в октябре минувшего года в Керчи.

Женщина поссорилась со знакомым и огрела его табуреткой по спине. Мужчина получил перелом лопатки и несколько недель провел в больнице.

А когда дело дошло до суда, заявил, что его 42-летняя обидчица уже возместила причиненный, никаких претензий он к ней не имеет и просит уголовное преследование приятельницы прекратить.

Суд его просьбу выполнил.

Керчь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»