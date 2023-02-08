«Колхозные комсомольцы»: в Киеве выступили против сноса памятника Ватутину

В Киеве выступили против сноса памятника Николаю Ватутину – командующему Первым Украинским фронтом во время Великой Отечественной войны и руководившему операциями по освобождению и защите Киева в 1943 году.

Как уже сообщал «Новый День», , в конце января Министерство культуры Украины лишило памятники Ватутину и Чкалову статуса объектов культурного наследия, но рекомендовало предоставить первому статус памятника монументального искусства.

Однако власти Киева настаивали на уничтожении мемориалов, и на этой неделе министерство дало свое согласие. Сегодня утром памятник Чкалову снесли.

А вот судьба монумента командующего Первым Украинским фронтом вызвала в обществе споры.

Так, против снова выступил депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

«Каждому из тех киевлян, кто ушел в Народное Ополчение в первые дни войны. Каждому из тех, кто ребенком был подсажен на подножку вагона и увезен в Ташкент, в эвакуацию. Каждому из тех, кто погиб, защищая столицу Украины в 41 году. Каждому из тех, кто не дожил до её освобождения, и каждому из тех, кто дождался своих, несмотря ни на что. Это памятник каждому из тех шести тысяч бойцов, которые погибли непосредственно при освобождении Киева осенью 43 года, и каждому из тех четырехсот тысяч, которые погибли в битве за Днепр.

Памятник каждой матери, каждой дочери, каждому осиротевшему мальчишке, чьи дети и родители погибли, освобождая Киев и киевлян, – написал Бужанский в соцсетях. – Можно ли его снести? Физически, конечно, можно. Можно ли как-то изменить это событие в истории?

Никак: его учат, ему учат все историки мира. Можно просто сделать вид, что это не про нас – про какой-то другой Киев, к которому мы не имеем отношения. Не было в нашей истории Киева: то всплывал, то исчезал – так не бывает, но мы сделаем вид, что бывает.

Случиться ли что-то с памятью тех, кто сражался и погиб, но победил? Ну, нет. Если бы колхозные комсомольцы, принимающие в Киевраде решения масштабов истории всей страны, могли влиять на что-то большее, чем несколько тонн металла памятника, они бы не были сами собой. И снося памятник, они сносят единственное, на что могли влиять».

Киев, Платон Ефимчук

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