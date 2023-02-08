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Среда, 8 февраля 2023, 17:57 мск

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В Симферополе реконструкцией сквера у ДК профсоюзов занялись следователи

В Симферополе правоохранительные органы занялись реконструкцией сквера у Дома культуры профсоюзов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сквер начали реконструировать в августе 2020 года, сумма контракта составила 212 миллионов рублей. Тогда мэр крымской столицы Елена Проценко, заявив что «подрядчику предстоит проделать колоссальную работу», пообещала: реконструкцию завершат до 1 декабря.

Однако процесс, как всегда, затянулся: объект сдали только к июню 2021 года. А уже через год сквер начал буквально разваливаться: провалилась тротуарная плитка, посыпались ступени и так далее.

Теперь в истории с реконструкцией разбираются следователи. Об этом сообщил начальник управления благоустройства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Мушек Варданян.
«По качеству выполненных работ есть вопросы, в связи с чем и идет процесс», – сообщил он.

Фигурируют ли в деле экс мэры крымской столицы Елена Проценко и пришедший ей на смену Валентин Демидов, не уточняется.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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