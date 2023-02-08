В Симферополе реконструкцией сквера у ДК профсоюзов занялись следователи

В Симферополе правоохранительные органы занялись реконструкцией сквера у Дома культуры профсоюзов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сквер начали реконструировать в августе 2020 года, сумма контракта составила 212 миллионов рублей. Тогда мэр крымской столицы Елена Проценко, заявив что «подрядчику предстоит проделать колоссальную работу», пообещала: реконструкцию завершат до 1 декабря.
Однако процесс, как всегда, затянулся: объект сдали только к июню 2021 года. А уже через год сквер начал буквально разваливаться: провалилась тротуарная плитка, посыпались ступени и так далее.
Теперь в истории с реконструкцией разбираются следователи. Об этом сообщил начальник управления благоустройства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Мушек Варданян.
«По качеству выполненных работ есть вопросы, в связи с чем и идет процесс», – сообщил он.
Фигурируют ли в деле экс мэры крымской столицы Елена Проценко и пришедший ей на смену Валентин Демидов, не уточняется.
Симферополь, Лиана Макоба
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