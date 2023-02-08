Севастопольцам начислили плату за отопление балконов и лоджий

Часть жителей Севастополя с удивлением обнаружила, что площадь их квартир мистическим образом увеличилась. А вместе с этим существенно выросли и платежи за услуги ЖКХ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сумма, указанная в платежках за январь, шокировала многих горожан. Как выяснилось, им в площадь квартиры включили балконы и лоджии и начисли на эти дополнительные метры все коммунальные платежи, включая отопление.

Напомним, законодательство РФ запрещает отапливать балконы и лоджии, но коммунальщиков Севастополя это не смущает.

«В Фонде содействия капитальному ремонту Севастополя заявили о том, что перерасчет был произведен на основании данных массовой инвентаризации площадей домов в сопоставлении с данными ЕГРН, где содержатся сведения о правах на имущество, в том числе на недвижимое, – пишет telegram -канал «Бизнес Крым». – Если граждане замечают, что площадь их жилья в платежке за счет лоджий, балконов или веранд резко отличается от фактической, то нужно с техпаспортом на квартиру обратиться в ближайший МФЦ для внесения в ЕГРН уточненных сведений.

Кроме того, следует сообщить об изменениях по телефону 24-02-92 или на горячую линию 8 800 777-4603».

Отмечается, что все платежи, ранее внесенные жильцами, зачисляются на специальный счет: после внесения в ЕГРН уточненных данных возникнет положительная разница в пользу клиента. Это любопытный факт – получается, что Фонде содействия капитальному ремонту заранее знали, что платежи будут начисляться необоснованно и продумали схему возвращения оплаты.

Севастополь, Лиана Макоба

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