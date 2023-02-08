Шольц осадил партнёров по коалиции – рушат «сплочённость вокруг Украины»

Публичное соревнование между странами в предоставлении оружия Украине вредит сплочённости союзных государств.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Что вредит нашему единству, так это публичное соревнование, чтобы превзойти друг друга по направлениям: боевые танки, подлодки, самолеты – кто даст больше Киеву», – посетовал Шольц.

Он добавил, что в вопросе поставок оружия Украине, в частности танков, он находится «в тесной координации с президентом США Джо Байденом».

Симферополь, Валентин Карамазов

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