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Среда, 8 февраля 2023, 17:58 мск

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В ЕС анонсировали «живое выступление» Зеленского в Европарламенте

Фото: скрин видео пресс-службы британского парламента

Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля выступит на заседании Европарламента в Брюсселе. Затем он будет принят в офисе Еврокомиссии – главном исполнительном органе ЕС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил тесно связанный с евробюрократами журналист Рикард Йозвяк.

«Зеленский должен живьём выступить на пленарном заседании Европарламента в Брюсселе завтра до полудня с короткой часовой сессией, а затем присутствовать на заседании Еврокомиссии», – написал Йозвяк.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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