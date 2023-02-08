В ЕС анонсировали «живое выступление» Зеленского в Европарламенте

Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля выступит на заседании Европарламента в Брюсселе. Затем он будет принят в офисе Еврокомиссии – главном исполнительном органе ЕС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил тесно связанный с евробюрократами журналист Рикард Йозвяк.

«Зеленский должен живьём выступить на пленарном заседании Европарламента в Брюсселе завтра до полудня с короткой часовой сессией, а затем присутствовать на заседании Еврокомиссии», – написал Йозвяк.

Симферополь, Валентин Карамазов

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