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Среда, 8 февраля 2023, 17:58 мск

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«Дайте нам крылья!» – Зеленский одарил главу британского парламента «боевым шлемом»

Фото: скрин видео пресс-службы британского парламента

Президент Украины Владимир Зеленский передал «шлем украинского летчика» спикеру британского парламента во время своего выступления перед пэрами и сэрами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», шлем оказался исписан различного рода краткими воззваниями.

Украинский президент недвусмысленно намекнул, что киевскому режиму позарез нужны западные самолёты

«Горжусь нашими воздушными силами и я привез подарок в Великобританию... На нем написано: «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить её!», – пафосно призвал Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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