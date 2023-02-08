Арестович призвал украинцев не ждать российского наступления: «Оно уже идёт»

Классического начала масштабного наступления ВС РФ украинцы не увидят. Это наступление уже осуществляется по всему фронту, уже задействован и работает весь российский тыл.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Наступление уже идёт. Просто, очень многие воспринимают наступление как клише в стиле внезапного удара в 4 утра, колонны перешли границу и так далее. Наступление развивается постепенно – сначала создаются условия: захват выгодных районов, рубежей для разворачивания второго, третьего эшелона российских войск, потом создаются тыловые районы, пункты управления, системы снабжения, ресурсы, резервы скапливаются и так далее. Вот это – процесс, который идёт сейчас», – отметил он.

«Они щупают наш фронт, ищут слабые места, где будущие точки наступления, где надо будет вкладывать усилия, которые сейчас в тылу находятся. Сейчас на территории Украины где-то 330 тысяч российских войск и где-то 150 тысяч по периметру. Это превышает группировку вторжения 24 февраля прошлого года, где-то уже на 150-200 тысяч. Часть российских войск ещё готовится на полигонах», – приводит слова Арестовича «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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