В Крыму осудили полицейского, из-за которого погиб ребенок

В Крыму вынесли приговор полицейскому, из-за бездействия которого погиб четырехлетний ребенок.

Как передает корреспондент «Новый День», трагедия произошла 3 июня 2022 года в Ленинском районе. В полицию позвонила женщина, сообщившая, что ее психически нездоровая соседка избивает своего ребенка.

Оперативный дежурный, принявший звонок, не стал регистрировать сообщение, но поручил своему помощнику проверить «сигнал». Тот подтвердил: женщина, действительно, бьет малыша. Однако оперативный дежурный решил не вмешиваться в ситуацию. В результате, ребенка забили до смерти.

«Мужчина, явно не желая исполнять возложенные на него служебные обязанности, не направил на место происшествия сотрудников полиции, не принял меры для защиты малолетнего ребенка от преступных посягательств, не доложил о поступившем сообщении руководителю, тем самым бездействовал в течение значительного времени, достаточного для оказании помощи ребенку, – сообщили в Ленинском районном суде. – Суд квалифицировал его действия как халатность – неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Сам полицейский свою вину категорически отрицал. Но суд признал его виновным и приговорил к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы условно.

Симферополь, Лиана Макоба

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