В Крыму обнаружили подпольный цех по изготовлению алкоголя

В Крыму обнаружили цех по изготовлению нелегального алкоголя. Подпольное производство организовал житель Симферопольского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе республиканского МВД, крымчанин арендовал бокс на территории гаражного кооператива и там, в кустарных условиях, разбавлял спирт водой до нужной крепости, и разливал полученную жидкость по бутылкам с этикетками популярных брендов.

В гараже и автомобиле бутлегера полицейские изъяли свыше 300 полимерных емкостей и канистр объемом 5 и 10 литров со спиртосодержащей жидкостью, а также более 300 бутылок поддельного алкоголя.

Экспертиза показала в отобранных образцах определила этиловый спирт крепостью 95,5%.

В общей сложности изъято более 3 тысяч литров фальсифицированного товара, стоимость которого превышает 175 тысяч рублей.

Предполагается, что все эти «напитки» собирались распространять на территории Республики Крым».

В отношении организатора подпольного производства возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», предусматривающей наказание от крупного штрафа до 3 лет лишения свободы.

Симферополь, Олег Яковенко

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