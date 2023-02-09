«Окна закрыть!» В Киеве испортился воздух

В Киеве возникли серьезные проблемы с воздухом, горожанам не рекомендуют выходить на улицу.

«В Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха, вызванное повышением концентрации взвешенных частиц (пыли), – сообщили в Киевской городской государственной администрации. – Рекомендовано: закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды, если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум».

При этом заявляется, что превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ не зафиксировано, а причиной ухудшения состояния воздуха является «совокупность метеорологических факторов, в частности низкая скорость ветра».

Как передает корреспондент «Новый День», столица Украины понялась на 11 место в мировом антирейтинге городов с наиболее грязной атмосферой. Первую тройку составляют Дакка (Бангладеш), Мумбаи (Индия) и Краков (Польша). В список антилидеров так же входят Лахор (Пакистан), Кабул (Афганистан), Сантьяго (Чили), Колката (Индия), Бишкек (Киргизстан), Братислава (Словакия) и Дели (Индия).

Согласно мониторингу, сегодня уровень мелкодисперсных частиц в воздухе Киева превышает норму в 11 раз, а общее состояние атмосферы в городе характеризуется как вредное.

Основным источником мелкодисперсных частиц являются двигатели внутреннего сгорания.

Киев, Платон Ефимчук

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