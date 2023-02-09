Украинский генерал призвал готовиться к «худшим вариантам»

У России всё готово для того, чтобы нанести сокрушительный удар со стороны Белоруссии и с севера – по Черниговской и Сумской области. Это худший вариант для Украины, к которому следует срочно готовиться уже сейчас.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос.

«Русские могут наступать со стороны Белоруссии абсолютно спокойно – и силы, и средства, чтобы туда перебросить, – у них уже есть часть этих сил и средств. И на аэродромах Республики Беларусь полностью находится авиационная техника российская, даже их большие десантные самолеты также уже загружены и готовы к десантированию в зависимости от задач, которые будут поставлены», – отметил он.

«Следующее – они еще с 17-го года начали готовить вдоль украино-белорусской границы рокадные дороги, которые позволяют им перебрасывать силы и средства достаточно быстро. И мы уже во время этой войны, на протяжении последнего года войны увидели, насколько быстро они умеют перебрасывать технику и личный состав на большие расстояния», – подчеркнул генерал.

«Поэтому наступление может начаться как со стороны Белоруссии, так и со стороны украино-российской границы, со стороны Черниговской, Сумской, Харьковской областей, а также с оккупированных территорий. В зависимости от того, где будет успех, русские могут потом наращивать за счет резервов усилия и продолжать наступление. Потому наша задача – быть готовыми к худшим вариантам и быть готовыми к отражению наступления с разных участков», – приводит слова Кривоноса «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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