В 2022 году в Крыму выявили несколько сотен коррупционеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только тех, кого уже привлекли к ответственности, насчитывается около 700.

«Прокурорского вмешательства потребовали нарушения при реализации национальных проектов, факты хищений бюджетных средств при приемке невыполненных работ, несоблюдения условий контрактов, а также сроков их исполнения, в том числе с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, осуществления ненадлежащего контроля со стороны заказчиков», – цитирует РИА Новости Крым представителей республиканской прокуратуры.

Сейчас в судах рассматриваются 25 исков в сфере противодействия коррупции на общую сумму 57,5 млн рублей.

Данные по коррупционным преступлениям в Севастополе не уточняются. Но известно, что за год в городе было выявлено и опротестовано свыше 1,2 тысячи незаконных правовых актов.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»