Из Херсонской области запретили вывозить сельскохозпродукцию

Власти Херсонской области запретили вывозить из региона отдельные виды сельскохозяйственной продукции. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 1 июля текущего года без разрешения регионального министерства сельского хозяйства нельзя вывозить за пределы области пшеницу и меслин, ячмень, кукурузу, подсолнечник, рапс и соевые бобы.

Для тех, кто попытается нарушить запрет, установлен штраф в размере 500 тысяч рублей за каждое транспортное средство.

«Такие меры приняты в целях обеспечения продовольственной безопасности нашего региона. Они не запрещают, а упорядочивают вывоз продовольствия. Уверен, что аграрии и бизнес отнесутся к этому с пониманием», – заявил Сальдо.

«Мне сложно понять, чем руководствуются власти ограничивающие торговлю и свободную рыночную конкуренцию, когда регион так нуждается в развитии, – прокомментировал ситуацию председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин. – Любые бюрократические элементы, всевозможные пропуска и разрешения порождают коррупционную составляющую на местах, а как следствие тормозят экономические развитие региона.

Запреты на реализацию и вывоз сельхозпродукции оставит мелких фермеров без дохода перед будущей посевной компанией. Мне лично кажется, что скоро все пойдут в суды отменять эти ничем законодательно не подкрепленные штрафы».

Указ подписан 6 февраля, но порядка оформления документов, разрешающих вывоз, пока нет – его должны были разработать к сегодняшнему дню. Крое того, не понятно, касается ли указ транзитных грузов, ведь пока сельхозпродукцию из Крыма на материк или наоборот можно доставлять только через Херсонскую область.

Симферополь, Олег Яковенко

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