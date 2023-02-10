В Симферополе отмечается самосвалопад: грузовики «слетают» в придорожные ямы и канавы иногда по несколько штук за сутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из таких случаев произошел на улице Комсомольской: грузовик не смог «проскользнуть» по узкой дороге между многочисленных глубоких ям и слетел задними колесами в одну из них. Горожане зафиксировали, как машина торчит из «ловушки» по углом примерно 45 градусов.

Второй самосвал не смог проехать по улице Караимской, где идет капитальный ремонт дороги, и завалился на бок в одну из канав.

Отметим, что в середине января на этой же улице пострадал еще один крупный грузовик. Яма , в которую он попал, была настолько глубокой, что перевернувшаяся на крышу машина оказалась ниже уровня земляного борта.

Симферополь, Олег Яковенко

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