В Крыму раскрыли жестокое убийство женщины, совершенное 22 года назад

В Крыму завершено расследование убийства женщины, совершенное 22 года назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, тогда 25-летний житель Красноперекопского района поссорился со своей новой подругой и ее бывшим мужем.

Женщина сбежала от разъяренных мужчин и скрылась в недостроенном доме неподалеку. Однако новый приятель, будучи в пьяным, нашел ее, избил и задушил ее же кофтой. Спустя несколько месяцев останки случайно обнаружили прохожие.

Следователи СК России в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет во взаимодействии с коллегами из МВД по Республике Крым вновь подняли весь пласт материалов по обстоятельствам убийства женщины. Подозреваемый отпираться не стал и рассказал историю, так как он ее помнит.

Экспертизы полностью подтвердили его причастность к совершенному убийству.

Отметим, что это убийство не стало единственным преступлением в жизни крымчанина: за прошедшие 22 года он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Симферополь, Олег Яковенко

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