Для морского сообщения с Крымом в Ростове создадут судоходную компанию

Морское сообщение между Крымом и Ростовской областью будет организовано в течение ближайших 3 лет.

Как уже сообщал «Новый День», вопрос регулярных речных и морских пассажирских перевозок обсуждался минувшей осенью в рамках «Транспортной недели-2022» в Москве. Сейчас эти план подтвердил ростовский губернатор Василий Голубев.

По его словам, регион уже сделал заявку на получение и покупку речных судов «Валдай 45Р» и быстроходного «Метеор 120М». Первое может выйти на линии уже в текущем году, а быстроходные суда встанут на маршруты к 2025 году.

Для развития морского сообщения с Крымом предполагается создать судоходную компанию. Первый рассматриваемый маршрут – «Ростов – Керчь – Ялта».

Симферополь, Лиана Макоба

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