«Депортировать всех подчистую» – в Киеве призвали не делить крымчан на «местных и приезжих»

Украина должна избавиться от всех поддержавших присоединение к России крымчан, не останавливаясь на депортации только тех, кто приехал на полуостров после 2014 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Украины Георгий Тука.

По его словам, «Украина находится не в том положении», чтобы соблюдать международные обязательства в отношении гражданских лиц.

«При нынешних обстоятельствах мы не имеем морального права демонстрировать толерантность по отношению к тем людям, которые, скажем мягко, коллаборируют с оккупационной властью… У меня есть требования – я не понимаю, какого черта мы будем оставлять на собственной территории тех граждан Украины, которые радостно встречали оккупантов и продолжают симпатизировать РФ. Я эмоционально не могу этого воспринять», – возмутился чиновник и цинично заверил, что изгнание крымчан пройдёт «цивилизованно».

«Я поддерживаю абсолютно те тезисы относительно принудительной депортации. Она должна происходить цивилизованным способом, не должно быть никаких унижений, насилия или издевательств над людьми», – приводит слова Туки «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

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