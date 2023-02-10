На Кубани у границ с Крымом бессрочно ввели высокий уровень опасности

В одном из регионов Краснодарского края ввели режим высокого уровня террористической опасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о Темрюкском районе. Территория расположена в северо-западной части Кубани, занимая всю территорию Таманского полуострова. Бо́льшую часть границ района составляет береговая линия: на юго-западе – Черного моря, на севере – Азовского, на западе – Керченского пролива.

В районе расположены подходы к Крымскому мосту со стороны материка.

Высокий – желтый – уровень террористической опасности вели в октябре в связи с терактом на Крымском мосту и с тех пор несколько раз продлевали. С 20:00 сегодняшнего дня режим будет действовать бессрочно – до особого распоряжения.

«Оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин. Продолжат проверки социальных и инфраструктурных объектов, усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства», – сообщили в администрации Краснодарского края.

Краснодар, Олег Яковенко

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