«Нападение на НАТО!» – Киев заставляет Бухарест признать, что российская ракета пролетела над Румынией

Украина настаивает, что сегодня российские ракеты залетели в воздушное пространство Румынии, которая является членом НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Игнат во время брифинга в Киеве.

«Есть радиолокационные данные, средства объективного контроля. Безусловно, страны-члены НАТО тоже наблюдали за этой ситуацией. Думаю, что будут материалы в подтверждение этого (данные систем наблюдения, радаров). Мы дождемся того, что будут предоставлены материалы, где действительно пролетали эти ракеты (одна или больше). По нашим данным, радиолокационными средствами наблюдалось именно две ракеты «Калибр», – сказал Игнат.

Напомним, ранее румынские власти дважды опровергли залёт российского «Калибра» на территорию страны, ссылаясь на данные румынских радаров.

Однако Украина намерена до последнего придерживаться своей версии. Зеленский в своем сегодняшнем кратком обращении уже сказал, что ракеты пролетали над Румынией.

«Несколько российских ракет прошли через воздушное пространство Молдовы и Румынии. Эти ракеты – вызов НАТО и коллективной безопасности», – заявил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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