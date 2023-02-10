Крымчане не хотят работать сверхурочно

Крымчане не желают работать сверхурочно. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Как выяснилось, переработка в Крыму – не редкость: 14% тех, кто работает в офисе, и 16% удаленщиков сталкиваются с этим ежедневно.

Выполнять должностные обязанности вне рамок рабочего времени несколько раз в неделю чаще приходится удаленщикам (34% против 26% среди очных сотрудников). О необходимости тратить на работу личное время несколько раз в месяц заявил каждый пятый очный и каждый шестой дистанционный сотрудник.

При этом, сами крымчане не считают переработки необходимыми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к тому, что нужно регулярно трудиться и после окончания рабочего дня, готовы лишь 4% тех, кто работает на территории работодателя, и 10% дистанционных сотрудников.

56% «очников» и 59% удаленщиков согласны с тем, что иногда можно поработать подольше, но уверены, что нельзя это делать это нормой жизни. Категорически против сверхурочных выступают 40% работающих в офисе и 31% дистанционников.

Симферополь, Лиана Макоба

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