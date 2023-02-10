Зеленский: Вступление Украины в ЕС – последний способ мотивировать ВСУ

Украинской армии и обществу, кроме западного оружия, срочно нужна мотивация для поддержания желания преодолеть «тяжёлые испытания». Таким вдохновляющим мотивом послужит вступление Украины в ЕС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом по пути из европейского турне домой заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Обсудили текущее положение дел на поле боя, актуальные оборонные потребности Украины, дальнейшее оборонное сотрудничество и совместные дипломатические шаги. Рассказал Анджею о визите в Брюссель. Важно, чтобы переговоры о вступлении Украины в ЕС стартовали уже в этом году. Это стало бы мотивирующим фактором для украинского общества и армии, проходящих через тяжелые испытания», – написал Зеленский в Tg-канале.

Симферополь, Валентин Карамазов

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