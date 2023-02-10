Сдача Бахмута станет приговором Николаеву и Одессе – украинский политолог

Все на Украине говорят о том, что после взятия Бахмута (Артёмовск) ВС РФ пойдут на Харьков, однако Россия мыслит не военно-оперативными категориями, а военно-политическими. Поэтому следует ожидать прорыва на Николаев и Одессу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

«Оперативная задача – выдавливать наши войска из Бахмута – для того, чтобы там уже решить, на каком участке начинать наступление. Это может быть Харьков. Все говорят: Кременная – туда – значит, на юг Харькова опять идти. Может, с севера Харькова, может, с юга. Трудно сказать... Но если взять не военно-оперативную логику, а военно-политическую задачу России, то логично, чтобы они наступали в районе Запорожья и дальше шли на юг», – отметил эксперт.

«Потому что, помимо всех остальных, их главная задача – это Николаев-Одесса, это отрезать нас от Чёрного моря. Возможно, одновременно будут рассчитывать на то, чтобы, выйдя на оперативный простор, полностью замкнуть, как они говорят, выйти на границы ЛДНР, захватить всю территорию Донецкой области», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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