По Бахчисараю текут реки нечистот, чиновники разводят руками

Жители одного из районов Бахчисарая жалуются на коммунальную проблему, которая не решается годами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обитатели старого города вынуждены существовать без канализации. Кто-то решает вопрос за счет выгребных ям, но многие сбрасывают свои отходы на бесхозные участки, поэтому воздух в районе, тем более летом, далек от идеала. А некоторые и вовсе сливают нечистоты прямо на дорогу. И, благодаря горному рельефу, все это стекает на центральные улицы города.

Такая ситуация, например, отмечена на улице Пушкина, выходящей на главную улицу Ленина в паре кварталов от Ханского дворца.

При низких температурах, как сегодня, эти зловонные реки замерзают, и жители улицы оказываются практически отрезанными от остального мира: подъем в этом месте настолько крутой, что подняться по льду проблематично что пешком, что на автомобиле: «К нам ни пожарная, ни скорая не проедут», – отмечают горожане.

Бахчисарайцы неоднократно обращались за помощью в Роспотребнадзор и администрацию, но в первом ведомстве заявили, что у них не хватает людей, чтобы оценить ситуацию на месте, а в мэрии уверяют, что провести канализацию в данном районе невозможно. Правда, 3 года назад чиновники пообещали создать рабочую группу для решения вопроса. На этом все и закончилось.

Бахчисарай, Лиана Макоба

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