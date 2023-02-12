ВСУ в растерянности: на Украину прилетели русские воздушные шары

ВС РФ в разведывательных целях начали запускать на территорию Украины воздушные шары,помимо дронов-разведчиков. Целью их запусков является исследование работы украинских систем противовоздушной обороны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, это вносит дополнительную сложность в работу систем ПВО, так как не известно, будет ли сброс взрывчатых веществ с этих шаров и не окажутся ли дроны-разведчики ударными дронами.

«Таким образом, они небольшими группами вечером начали летать, а другие – атаковать. Исследуют работу нашей ПВО, и дроны-разведчики могут появляться, чтобы осмотреть последствия ударов. Нельзя назвать это подготовкой (к новому обстрелу). Они просто уже третий день запускают... Может, сегодня подтвердится, что это «Шахеды», – сумбурно высказался Игнат. По его словам, место запуска осталось прежним – восточное побережье Азовского моря.

Позже появилось ещё одно сообщение, что российские войска использовали разведывательный БПЛА и «несколько воздушных шаров с угловыми отражателями».

Симферополь, Валентин Карамазов

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