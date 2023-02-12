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Понедельник, 13 февраля 2023, 03:33 мск

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Кулеба обещает России «великие события» к 24 февраля

Кулеба. Фото: МИД Украины

23 и 24 февраля – в годовщину начала СВО – ожидаются «великие события, которые Россия запомнит».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с такой угрозой в адрес Москвы выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, это будет касаться дипломатических решений.

«Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях», – сказал он.

На сегодня пока известно, что в Польшу с визитом прибудет президент США Джо Байден и сделает несколько важных заявлений, в том числе, совместно с Зеленским. Однако произойдёт это 20 и 21 февраля.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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