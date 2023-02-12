Дуда пугает Запад победой Путина через несколько недель

Россия может победить в войне, если западные страны в срочном порядке не предоставят Украине военную помощь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью Le Figaro заявил президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, «недопустимо говорить о передаче России части украинских территорий в обмен на мирное урегулирование конфликта».

Польский президент особенно боится, что после Украины «Путин неизвестно где остановится».

«Если в ближайшие недели мы не отправим на Украину военную технику, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится», – переживает Дуда.

Симферополь, Валентин Карамазов

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