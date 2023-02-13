Украина в ближайшее время ожидает не массовых, но «точечных ударов»

В ближайшее время нового массированного ракетного удара по украинской инфраструктуре, скорее всего, не будет, но возможны точечные.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким прогнозом выступила спикер координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

«В настоящее время в Черном море наблюдаем на чередовании два подводных ракетоносителя – это до 8 ракет типа «Калибр», снаряженных и готовых к применению. Это, скорее, говорит о вероятности точечных ударов (мы не можем их исключать), чем о подготовке к массированной ракетной атаке. Расслабляться рано, хотя враг, как правило, после массированной ракетной атаки берет паузу в две недели», – рассуждает Гуменюк.

Симферополь, Валентин Карамазов

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