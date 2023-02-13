Британия готова построить на Украине оружейные заводы

Великобритания хочет запустить на Украине предприятия по производству оружия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на чиновников Королевства пишет The Telegraph.

По информации издания, британские руководители уже посетили Украину с целью создания заводов, производящих вооружение и технику по лицензии, и активно обсуждают этот вопрос с украинскими коллегами.

Причем, другие европейские оборонные компании также ведут подобные переговоры с Киевом. Поэтому, пишет издание, Британия стремится «опередить французских и немецких конкурентов и поставить себя на первое место в очереди».

При этом СМИ не уточняют, откуда у европейцев уверенность, что эти предприятия не будут уничтожены ракетными ударами РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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