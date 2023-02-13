Во Львове сообщили, что Запад заселит Украину мигрантами вместо погибших мужчин

Запад вынашивает планы по заселению отавшейся без мужского населения Украины мигрантами с востока.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил львовский историк и демограф Андрей Холявка.

«Когда мы говорим о послевоенном времени, надо говорить о тех вызовах, которые будут возникать перед Украиной. Прежде всего, это будет вопрос демографии, количества населения. Потери на фронте и люди, которые были вынуждены оставить дома из-за боевых действий, – эти вещи нанесли достаточно ощутимый удар по демографии украинской нации», – отметил эксперт.

«Мы должны всеми силами сопротивляться искушению ввоза дешёвой рабочей силы из стран третьего мира. Очевидно, что это искушение Киеву будут советовать разного рода «доброжелатели» с Запада. Демографические потери мы должны компенсировать природным способом, а не массовым ввозом представителей других цивилизаций», – приводит слова демографа «ПолитНавигатор».

Как можно применить «природный способ» без мужчин, Холявка не пояснил.

Симферополь, Валентин Карамазов

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